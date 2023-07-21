Заменит все остальные сумки: этот универсальный аксессуар подойдет к любому наряду — мастхэв 2023 года

«Советую выбрать сумку-багет с минималистичной фурнитурой из матовой кожи черного или белого цвета. Она заменит любые другие в вашем гардеробе», — заявила стилист.

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По словам Марии, сумка-багет отличается тем, что ее форма продолговатая, а размеры обычно небольшие. Также у этой сумки короткая ручка, поэтому ее стоит носить в руке или на плече, то есть под мышкой, как французский багет — отсюда и название, пишет портал «А теперь внимание!».