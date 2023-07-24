Как поливать томаты и огурцы в июле - по часам

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Матерая дачница Марина Сеткина дала дельные советы читателям Teleprogramma.pro.

Огурцы – это влаголюбивая культура и так, как в июле огурцы уже вовсю дают урожай, в это время их нужно обильно поливать.

  1. Однозначно огурцы нужно поливать не менее трех раз в неделю. Если стоит сильная засуха, можно чаще. При недостатке влаги плоды будут горькими.
  2. Лучшее время для полива любых культур в июле – ранее утро и поздний вечер, так как часы солнечной активности влага будет испаряться вместо того, чтобы накапливаться в корневой системе. Так же при поливе в пиковые часы возрастает вероятность ожогов листьев: вода попадает на лист и солнце его сжигает. Огурцы не являются исключением из правила.
  3. Огурцы не любят холодную воду. В часы полива лучше наполнить емкости водой с реки или со скважины дать ей время отстоятся и с теплится и только потом поливать.
  4. В июле огурцы дают урожай, а значит почва быстро истощается – плоды забирают не только влагу (огурец более чем на 90% состоит из воды), но и полезные микроэлементы, поэтому важно растения прикармливать раз в 3-4 недели. Период примерный: плодородные почвы можно прикармливать реже, а глинистые – чаще.

Томаты тоже любят влагу, но не так как огурцы, поэтому их поливать можно чуть менее активно.

Часы выбираем по тому же принципу – утро или вечер, когда солнце не так активно.

  1. Если по огурцу сразу понятно, нужна влага или нет (если горький увеличиваем полив, если сладкий – поддерживаем в том же режиме), то с помидорами нужно быть осторожнее. Взрыхлите почву и посмотрите, что внутри. Если почва вся сухая – поливаем, влажная – ждем еще день или два. Если нет желания рыхлить, просто вгоните в землю деревянную палку и посмотрите прилипнет ли к ней земля (сухая земля не липнет).
  2. Поливать помидоры нужно непроточной водой, а теплой. Корневая система растений не любит холод, это замедлит рост плодов.
  3. Помидоры высаживаются в лунки по одному. Под каждый куст нужно выливать примерно по пять литров воды. То есть на четыре куста будет уходить по одному стандартному ведру.
  4. Вливайте воду аккуратно, из кружки (желательно литровой, что даст возможность точно рассчитать объем жидкости) под куст, без напора! Ни в коем случае нельзя лить с напором из ведра, так вы размоете корневую систему, а также рискуете завалить и даже сломать стебель.

Марина Сеткина. Фото: личный архив

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