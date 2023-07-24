Как поливать томаты и огурцы в июле - по часам

Огурцы – это влаголюбивая культура и так, как в июле огурцы уже вовсю дают урожай, в это время их нужно обильно поливать.
- Однозначно огурцы нужно поливать не менее трех раз в неделю. Если стоит сильная засуха, можно чаще. При недостатке влаги плоды будут горькими.
- Лучшее время для полива любых культур в июле – ранее утро и поздний вечер, так как часы солнечной активности влага будет испаряться вместо того, чтобы накапливаться в корневой системе. Так же при поливе в пиковые часы возрастает вероятность ожогов листьев: вода попадает на лист и солнце его сжигает. Огурцы не являются исключением из правила.
- Огурцы не любят холодную воду. В часы полива лучше наполнить емкости водой с реки или со скважины дать ей время отстоятся и с теплится и только потом поливать.
- В июле огурцы дают урожай, а значит почва быстро истощается – плоды забирают не только влагу (огурец более чем на 90% состоит из воды), но и полезные микроэлементы, поэтому важно растения прикармливать раз в 3-4 недели. Период примерный: плодородные почвы можно прикармливать реже, а глинистые – чаще.
Томаты тоже любят влагу, но не так как огурцы, поэтому их поливать можно чуть менее активно.
Часы выбираем по тому же принципу – утро или вечер, когда солнце не так активно.
- Если по огурцу сразу понятно, нужна влага или нет (если горький увеличиваем полив, если сладкий – поддерживаем в том же режиме), то с помидорами нужно быть осторожнее. Взрыхлите почву и посмотрите, что внутри. Если почва вся сухая – поливаем, влажная – ждем еще день или два. Если нет желания рыхлить, просто вгоните в землю деревянную палку и посмотрите прилипнет ли к ней земля (сухая земля не липнет).
- Поливать помидоры нужно непроточной водой, а теплой. Корневая система растений не любит холод, это замедлит рост плодов.
- Помидоры высаживаются в лунки по одному. Под каждый куст нужно выливать примерно по пять литров воды. То есть на четыре куста будет уходить по одному стандартному ведру.
- Вливайте воду аккуратно, из кружки (желательно литровой, что даст возможность точно рассчитать объем жидкости) под куст, без напора! Ни в коем случае нельзя лить с напором из ведра, так вы размоете корневую систему, а также рискуете завалить и даже сломать стебель.
Марина Сеткина. Фото: личный архив