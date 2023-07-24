Как поливать томаты и огурцы в июле - по часам

Огурцы – это влаголюбивая культура и так, как в июле огурцы уже вовсю дают урожай, в это время их нужно обильно поливать.

Однозначно огурцы нужно поливать не менее трех раз в неделю. Если стоит сильная засуха, можно чаще. При недостатке влаги плоды будут горькими. Лучшее время для полива любых культур в июле – ранее утро и поздний вечер, так как часы солнечной активности влага будет испаряться вместо того, чтобы накапливаться в корневой системе. Так же при поливе в пиковые часы возрастает вероятность ожогов листьев: вода попадает на лист и солнце его сжигает. Огурцы не являются исключением из правила. Огурцы не любят холодную воду. В часы полива лучше наполнить емкости водой с реки или со скважины дать ей время отстоятся и с теплится и только потом поливать. В июле огурцы дают урожай, а значит почва быстро истощается – плоды забирают не только влагу (огурец более чем на 90% состоит из воды), но и полезные микроэлементы, поэтому важно растения прикармливать раз в 3-4 недели. Период примерный: плодородные почвы можно прикармливать реже, а глинистые – чаще.

Томаты тоже любят влагу, но не так как огурцы, поэтому их поливать можно чуть менее активно.

Часы выбираем по тому же принципу – утро или вечер, когда солнце не так активно.