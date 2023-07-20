Ахнете от восторга, когда примерите — тройка самых модных шорт лета-2023

Многие просто в полном восторге от одного из главных подростковых трендов двухтысячных. Это велосипедки, которые теперь снова на пике популярности. Однако теперь в них можно смело ходить не только в тренажерном зале. В таком варианте шорт можно гулять, посещать рестораны, а сочетать их можно с топами, жакетами, свитерами и другой одеждой.

Также актуальны этим летом мини-шорты. Такой смелый низ сочетается с топами свободного кроя и оверсайз‑пиджаками. Наряд позволит подчеркнуть стройные ноги.

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А если рассматривать мужские шорты, то тут в тренде полосы. Лучший выбор — вертикальный принт, горизонтальный может визуально накинуть несколько кило. Смелые парни могут также выбирать шорты с узором под окрас зебры и тигра, пишет lifehacker.ru.