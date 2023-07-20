Не позорьтесь, выбросите срочно: эти устаревшие сумки в приличном обществе запрещено носить

И первой в списке антитрендов оказалась сумка с перфорацией. Эксперт заверяют, что про такую модель стоит забыть навсегда, так как такой аксессуар уже давно потерял актуальность и выглядит нелепо.

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Многие знают про сумку почтальона. Однако с ней могут ходить школьницы и студентки. А вот взрослым женщинам пора отказаться от такого варианта в стиле преппи и отдать предпочтение более элегантным моделям.

У многих до сих пор есть сумка с большим количеством карманов, которая была популярна в нулевые.И хоть многое из той эпохи тоже снова в тренде, это не коснулось таких сумок. Стилисты пояснили, что она просто выглядит безвкусно, сообщает Marie Claire.