Никогда не выйдут из моды: эти три летних платья должны находиться в гардеробе у каждой девушки

Точно стоит купить себе платье-комбинацию. Они смотрятся элегантно, хорошо выглядят не только летом, но и в любое время года. Большим плюсом такого наряда является то, что с ним можно составить вечерний образ, а также повседневный.

Также универсальным считается платье на запах. Оно идеально впишется в любой гардероб. Такой фасон имеет огромный плюс. Оно выгодно подчеркивает достоинства фигуры и скрывает ее недостатки.

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Стилисты посоветовали обзавестись летним платьем длины миди прямого или слегка свободного кроя. Они актуальны и стройнят. Можно смело брать вещи с небольшим декором вроде маленьких разрезов или скромных оборок, сообщает Grazia.