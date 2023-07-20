Никогда не выйдут из моды: эти три летних платья должны находиться в гардеробе у каждой девушки

Фото: freepik.com

Стилисты рассказали, какие платья станут любимыми и прослужат несколько лет.

Многие девушки привыкли носить джинсы, футболки, свитера. Однако летом стоит вспомнить про платья. На рынке существует большое количество фасонов и расцветок. Стилисты отмечают, что платья могут стать отличным вложением, если выбрать модели, которые в ближайшие несколько лет не выйдут из моды. Они порекомендовали три варианта на лето.

Точно стоит купить себе платье-комбинацию. Они смотрятся элегантно, хорошо выглядят не только летом, но и в любое время года. Большим плюсом такого наряда является то, что с ним можно составить вечерний образ, а также повседневный. 

Также универсальным считается платье на запах. Оно идеально впишется в любой гардероб. Такой фасон имеет огромный плюс. Оно выгодно подчеркивает достоинства фигуры и скрывает ее недостатки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Стилисты посоветовали обзавестись летним платьем длины миди прямого или слегка свободного кроя. Они актуальны и стройнят.  Можно смело брать вещи с небольшим декором вроде маленьких разрезов или скромных оборок, сообщает Grazia.

Читайте также