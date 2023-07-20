Зачем класть под подушку мешок соли: поможет сразу – секретная хитрость

Соль – незаменимый ингредиент любого обеда, об этом знают все. А вот зачем класть соль на ночь под подушку – вопрос, на который мало кто может ответить. Между тем, все просто.

Насыпьте горсть крупной соли в тканевый мешочек – лучше сделанный из натурального материала. А затем полейте кристалла несколькими каплями любимого эфирного масла – лучше выбрать лаванду, ее аромат отлично успокаивает. Теперь завяжите мешочек, поместите его под подушку и ложитесь спать – сон будет крепким и спокойным.

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Если хотите укрепить иммунитет – используйте масло эвкалипта. Главное – потуже завязать мешочек, чтобы масло не вытекло и не пропитало постель. По материалам издания vnimanie.prо и setafi.com.