Положите ватный диск на душевую лейку: изменения вас поразят

Ватные диски незаменимы в деле ухода за кожей – это знает всякая женщина. А вот как они могут помочь с уборкой и наведением чистоты? Оказывается, очень просто. Наводя порядок в ванной, попробуйте воспользоваться ватными дисками, чтобы убрать известковый налет на душевой лейке и кранах.

Смочите ватный кружочек уксусом и протрите загрязненные поверхности. Диск не будет расползаться в руках и отлично впитает уксус. Можно просто оставить пропитанный уксусом диск на кране и на лейке на некоторое время – а потом, спустя несколько минут, убрать. Результат превзойдет ваши ожидания: сантехника заблестит, как новая, и вам не придется для этого целый час оттирать налет тряпками.

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По материалам изданий vnimanie.prо и domopravitelnitsa.com.