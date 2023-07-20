Статусно, стильно, сногсшибательно: эти пять вещей должны появиться в гардеробе, если исполнилось 30

Многие девушки обновляют гардероб только по нужде. Однако корректировать образы нужно также с возрастом. 30 лет — это очередной этап взросления, который требует внесения корректив в одежду. Стилисты отметили, что меняется социальный статус, поэтому стоит пересмотреть стиль. Они дали советы, как стать ошеломительно привлекательной. В этом помогут пять вещей.
Для начала стилисты рекомендовали купить тренч, который выглядит стильно и современно. А если он качественный, то носить его можно не один год.
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Стоит обзавестись классическим черным блейзером, а также парой ювелирных украшений. Они всегда являются признаками статуса и отменного вкуса. В 30 лет уже не так необходимо гоняться на мини-трендами, которые появляются каждый сезон. Лучше делать покупки рационально. Также в 30 лет нужно найти идеальные джинсы, которые хорошо сидят на фигуре, пусть они и не ультрамодные.
Также важно иметь пару обуви для любого случая. Стоит выбрать себе хорошие ботильоны, даже если уже есть пара сапог. Универсальные ботильоны отличаются тем, что подходят почти ко всем образам, пишет wday.