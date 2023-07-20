Статусно, стильно, сногсшибательно: эти пять вещей должны появиться в гардеробе, если исполнилось 30

Для начала стилисты рекомендовали купить тренч, который выглядит стильно и современно. А если он качественный, то носить его можно не один год.

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Стоит обзавестись классическим черным блейзером, а также парой ювелирных украшений. Они всегда являются признаками статуса и отменного вкуса. В 30 лет уже не так необходимо гоняться на мини-трендами, которые появляются каждый сезон. Лучше делать покупки рационально. Также в 30 лет нужно найти идеальные джинсы, которые хорошо сидят на фигуре, пусть они и не ультрамодные.