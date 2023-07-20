Постелите фольгу на гладильную доску — удивитесь и обрадуетесь

Принимаясь гладить вещи, многие кладут на гладильную доску покрывало или полотенце. А вот для чего застилать ее фольгой, догадываются лишь единицы. Попробуйте это сделать – ведь фольга есть в каждом доме. И сразу увидите, насколько легче и быстрее станет процесс глажки, потому что фольга, отталкивая тепло от утюга, будет способствовать тому, что вещи прогладятся сразу с обеих сторон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Эта хитрость выручит и тогда, когда вам понадобится выгладить одежду из деликатных тканей: достаточно будет держать утюг над материалом – под действием фольги вещь отлично разгладится, уверяют издания vnimanie.prо и novate.ru.