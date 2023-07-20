Какую выгоду могут принести крышки от бутылок: просто положите в пакет

Пластиковые крышки от бутылок – мелочь, которая делает нашу жизнь более комфортной. Их обычно выбрасывают после использования, однако, если отнестись к этому вопросу более внимательно, можно извлечь выгоду. Дело в том, что, собирая такие крышечки в пакет, вы сможете впоследствии их сдать и получить деньги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

За килограмм пластиковых крышек на специальных пунктах платят несколько десятков рублей. А ведь крышки имеются буквально на всем: вы и сами не заметите, как соберете килограмм и больше. Это станет неплохим пополнением бюджета, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на rcycle.net.