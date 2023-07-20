Зачем класть туалетную бумагу в холодильник: станете делать так постоянно

Иногда никак не получается избавиться от неприятных запахов в холодильнике – не помогают даже специальные средства. Для таких случаев существует малоизвестный, но весьма эффективный способ. Вам понадобится рулон туалетной бумаги и две столовые ложки обыкновенной соды.

Соду надо растворить в небольшом количестве воды. Полученную жидкость аккуратно налейте на туалетную бумагу, не разматывая рулон. Потом повторите действие с другой стороны – так, чтобы пропитался весь рулон. И поместите его в холодильник. А через некоторое время загляните в него. Вы удивитесь: исчезнут абсолютно все неприятные запахи – бумага, пропитанная содой, их впитает. Кроме того, это увеличит срок годности многих продуктов.

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По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала come cucinare.