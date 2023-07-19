Даже маленькая квартира будет выглядеть на миллион долларов: используйте три секрета дизайнера

Для начала нужно найти пространство, куда спрятать вещи. Эксперт порекомендовал задействовать вертикальные пространства. Это визуально позволит «приподнять» стены. Также лучше разместить высокие зеркала и книжные шкафы, куда можно будет разные вещи.

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Дизайнер отметил, что нужно создавать дома «точки притяжения». Речь идет про яркий диван или маленький домашний палисадник. Это должны быть такие уголки, которые будут привлекать внимание. Избегать следует хаотичного расположения вещей, так как захламляет пространство, что бросается в глаза.

Третий совет касается цветовой палитры, которая должна быть в едином стиле — не больше трех-четырех оттенков. А все из-за того, что пестрота же визуально сжимает пространство, пишет The Sun.