Выглядят стильно и дорого: такие сандалии всегда будут в тренде — лучший выбор на лето-2023

По словам экспертов, обязательно обратите внимание на модели босоножек. Стильные варианты имеют ремни-перемычки в плоском виде, без какого-либо объема. Также у них застежка должна располагаться на щиколотке или чуть ниже. А вот варианты обуви с переплетением деталей и декором покупать не стоит.

Также актуальны базовые цвета. Можно смело выбирать белый, черный, шоколадный и кремовый оттенки, которые впишутся в любой гардероб. Стилисты посоветовали брать босоножки трендовых пастельных тонов.

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Не лучший вариант обувь из текстиля. Предпочтительнее будут сандалий из кожи или экокожи. Поверхность должна быть матовой, поскольку за ней проще ухаживать, сообщает Grazia.