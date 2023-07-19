Выглядят стильно и дорого: такие сандалии всегда будут в тренде — лучший выбор на лето-2023

Девушки знают, что стоит иметь разную обувь. Особенно важно иметь пару на плоском ходу, в которой удобно ходить каждый день. Летом популярными становятся сандалии. Однако к их выбору стоит подходить осторожно, чтобы не ошибиться. Стилисты отмечают, что если правильно их подобрать, то обувь прослужит долго, поскольку не выйдут из моды и при этом подойдет практически под любую одежду.
По словам экспертов, обязательно обратите внимание на модели босоножек. Стильные варианты имеют ремни-перемычки в плоском виде, без какого-либо объема. Также у них застежка должна располагаться на щиколотке или чуть ниже. А вот варианты обуви с переплетением деталей и декором покупать не стоит.
Также актуальны базовые цвета. Можно смело выбирать белый, черный, шоколадный и кремовый оттенки, которые впишутся в любой гардероб. Стилисты посоветовали брать босоножки трендовых пастельных тонов.
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Не лучший вариант обувь из текстиля. Предпочтительнее будут сандалий из кожи или экокожи. Поверхность должна быть матовой, поскольку за ней проще ухаживать, сообщает Grazia.