От этого стилисты приходят в ужас: Лисовец рассказал, что никогда нельзя носить с шортами

Модный эксперт отметил, что в этом сезоне не стоит щеголять на улице в шортах примитивных форм А если надеть их с устаревшей и скучной блузкой, то весь образ станет старомодным до безобразия.

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Лисовец сообщил, что главный тренд нынешнего сезона — мини. А носить шорты нужно с грубой обувью, объемным верхом, а также лучше добавлять лук аксессуарами. Подойдут сумки и очки.

А мужчинам же стилист рекомендовал отказаться от узких моделей, а также забыть навсегда про сочетание — шорты и черные носки. Об этом Влад рассказал на своем сайте.