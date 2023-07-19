Такие сумки моментально сметут с полок: эти три универсальные модели актуальны всегда

Самой удобной и практичной моделью считается сумка-бокс. В этом году особенно популярны сумки из пластика и дерева, но нужно учитывать, что это микротренд, который долго не проживет. Поэтому более разумно будет выбирать сумки этой формы из кожи или замши. Она прослужит долго и подойдет для повседневных луков.

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Женственная сумка А-силуэта всегда делает образ более элегантным и строгим. Такой аксессуар просто идеально подходит и для делового стиля, и для кэжуал-одежды. А если захотеть, то такая сумка может дополнить и вечерний аутфит.

Также стоит обзавестись сумкой на цепочке. Она незаменима для выходов в свет. Стилисты отмечают, что она выглядит нарядно благодаря декору. При этом есть модели без броских акцентов. Такие варианты отлично впишутся в повседневные образы, сообщает WDay.ru.