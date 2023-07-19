Байкер-шик — главный тренд осени 2023-го: можно носить уже летом, опередив моду

Речь идет байкер-шик. Это сочетание брутального образа, который создается косухой, и женственности. Для создания такого лука подойдут любые куртки из кожи или кожзама в байкерском стиле. Их плюс в том, что они не выходят из моды.

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Теперь косуху стилисты рекомендуют сочетать с чем-то нежным и по-настоящему женственным. Таким образом, куртку можно носить с ажурным топом и длинной юбкой, также косуха отлично смотрится со струящимся платьем пастельного оттенка, пишет портал «Я покупаю».