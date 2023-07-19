Освежают и молодят: эти три цвета в одежде подходят всем — беспроигрышный вариант

Девушки знают, что очень важная цветовая гамма в гардеробе. Кому-то идут яркие тона, другим бледные и холодные. Однако есть универсальные цвета, которые идут всем. Стилист Надя Иванова назвала три цвета в одежде. Она посоветовала выбирать светлые оттенки, которые будут освежать и омолаживать лицо.
По словам эксперта, смело можно обращать внимание на бледно-серый — этот оттенок подчеркивает естественную красоту. Это касается и бежевого цвета.
«Кофейный, верблюжий, бежевый — оттенки, которые подходят всем. Это мягкий цвет, который уравновешивает любую внешность. Его можно комбинировать с чем угодно, потому что он очень сильно похож на нашу кожу. Выбирая бежевый, вы точно не прогадаете», — пояснила стилист.
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Еще Иванова добавила, что не стоит бояться носить наряды в неожиданном оттенке — светло-розовом. По ее словам, надо выбирать цвета, приближенные к оттенкам кожи. А вот яркие цвета вроде мадженты предпочтительнее избегать, сообщает Woman.ru.