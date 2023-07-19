Освежают и молодят: эти три цвета в одежде подходят всем — беспроигрышный вариант

Девушки знают, что очень важная цветовая гамма в гардеробе. Кому-то идут яркие тона, другим бледные и холодные. Однако есть универсальные цвета, которые идут всем. Стилист Надя Иванова назвала три цвета в одежде. Она посоветовала выбирать светлые оттенки, которые будут освежать и омолаживать лицо.

По словам эксперта, смело можно обращать внимание на бледно-серый — этот оттенок подчеркивает естественную красоту. Это касается и бежевого цвета.