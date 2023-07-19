Не выбрасывайте старую банковскую карту: она обеспечит вам идеальный шашлык

Шашлык на природе – одно из главных удовольствий лета. Но его порой портит грязная решетка для мангала: наслоения и нагар образуют плотный затвердевший слой, с которым нелегко справиться даже с помощью самых дорогих и современных чистящих средств.

Однако вполне можно отчистить решетку до блеска – во-первых, если не лениться и сделать это сразу же после использования, а во-вторых, если использовать нужный лайфхак. Положите старую ненужную пластиковую карту на решетку, отметьте маркером расстояние между прутьями, по отметкам вырежьте ножницами зубчики.

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Теперь с нажимом проведите зубчатой стороной кредитки по решетке. Нагар без особого труда отчистится, сообщает издание vnimanie.prо.