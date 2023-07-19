Зачем класть колготки в морозилку: странный, но эффективный способ решить распространенную проблему

 Фото: Global Look Press

Новые колготки, прежде чем надевать, подержите в морозилке — результат вас удивит.

Капроновые колготки – одна из самых расходных статей бюджета: нужны они бывают часто, а рвутся очень быстро. Но можно значительно продлить срок их службы. Для этого рекомендуется использовать морозильную камеру обычного домашнего холодильника.

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Сначала сбрызните новые колготки водой, затем пометите их в морозилку, а спустя несколько часов достаньте и высушите. После этого смело надевайте колготки и носите: не увидите ни стрелок, ни затяжек.

По материалам изданий vnimanie.prо и Novate

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