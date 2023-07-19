Хитрый трюк для спасения пересоленного супа: достаточно одного ингредиента

Каждой хозяйке иногда случается пересолить суп. Это вовсе не катастрофа: есть надежный способ исправить оплошность. Суп будет спасен, если добавить в него секретный ингредиент, о котором знают далеко не все.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Почистите крупную картофелину и положите ее в кастрюлю с супом, а когда блюдо будет готово — выньте картофелину. Ее можно выбросить: она вобрала в себя всю лишнюю соль. При этом важен размер: чем больше картошка, тем лучше она «сработает», впитывая соль.

По материалам изданий vnimanie.prо и The Voice