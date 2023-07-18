Три лучших способа убрать вонь из стиральной машины: очистится мгновенно — результат заставит обалдеть

Фото: freepik.com

Хозяйкам рассказали, что есть простые способы ухода за техникой для стирки.

В каждом современном доме есть стиральная машинка. В семье обычно несколько раз в неделю приходится стирать вещи. А со временем из бака начинает неприятно пахнуть. Из-за грязи и осадков после жесткой воды может появиться вонь. Но в таком случае матерые домохозяйки применяют  три правила очистки, о которых многие даже не догадываются.

Самый простой способ не допустить появления запах —  регулярно запускать цикл стирки без белья со специальным очищающим средством. Машинка сама очищается от накопившейся грязи.

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А если загрязнился бак, то тут с проблемой справиться стакан уксуса. Нужно просто вылить в бак жидкость и запустить короткий цикл на максимальной температуре. Уксус победит запах, а также почистит технику.

Многие забывают, что необходимо еще и регулярно чистить резиновую прокладку дверцы, фильтр внизу машины. Для них можно использовать обычные мыльные растворы, пишет сайт belnovosti.

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