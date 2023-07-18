Лучше не носите, а то опозоритесь: какую обувь никогда не наденут приличные девушки

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Стилист отметила, что в этом году точно стоит выбросить различные тапочки с перфорацией. Носить такую обувь — считается ужасным моветоном. Также не актуальны босоножки на пробочной танкетке. Приличная девушка такую обувь не носит в 2023 году.

Эксперт призналась, что стоит забыть о различных мокасинах. Они также устарели, как и слипоны. Этой обуви стоит подыскать альтернативу, актуальную в этом сезоне, пишет портал «А теперь внимание!».