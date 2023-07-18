Будете выглядеть дорого: три тренда, которые обязаны появиться в гардеробе каждой женщины 40+

И самым идеальным решением будет покупка минималистичного однотонного платья свободного кроя. Это отличное вложение, так как такой наряд точно не потеряет актуальность несколько лет. Стилисты советуют выбирать длину миди или макси, а также приглушенные тона. Хорошим решением будут наряды белого и кремового цветов. Так удастся поддержать эстетику old money и выглядеть дорого.

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Костюмный жилет может стать отличным дополнением к наряду в качестве среднего слоя. Также в этом сезоне особенно актуально носить жилетки на голое тело. А вот фасон можно выбирать любой, поэтому стоит просто довериться вкусу и обратить внимание на тип фигуры.