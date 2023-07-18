Будете выглядеть дорого: три тренда, которые обязаны появиться в гардеробе каждой женщины 40+

Многие женщины покупают наряды, но постоянно не знают, что надеть. Но эта проблема решается, если иметь базовый гардероб, а также актуальные наряды. Стилисты отметили, что женщинам старше 40 лет стоит обратить внимание на эти три тренда, которые внесут элегантности в гардероб, сделав каждый образ роскошным.
И самым идеальным решением будет покупка минималистичного однотонного платья свободного кроя. Это отличное вложение, так как такой наряд точно не потеряет актуальность несколько лет. Стилисты советуют выбирать длину миди или макси, а также приглушенные тона. Хорошим решением будут наряды белого и кремового цветов. Так удастся поддержать эстетику old money и выглядеть дорого.
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Костюмный жилет может стать отличным дополнением к наряду в качестве среднего слоя. Также в этом сезоне особенно актуально носить жилетки на голое тело. А вот фасон можно выбирать любой, поэтому стоит просто довериться вкусу и обратить внимание на тип фигуры.
Еще одним бестселлером стали брюки палаццо с завышенной талией. Они любому аутфиту добавят женственности и элегантности. Плюсом является то, что их можно носить как в стиле кэжуал с кроссовками и футболками, так и в более нарядном варианте с босоножками на каблуке и блузой, сообщает «Я Покупаю».