Сразу преобразитесь — вид, как у знаменитости: какие вещи помогают в 50 выглядеть на 10 лет моложе

Эксперт дала простой совет. Нужно найти в интернете фото звезд-ровесниц и добавить к поиску «street style».

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Так как знаменитости — тоже люди, то они носят повседневную одежду, которая хорошо сидит и тщательно подобрана. У звезд есть стилисты, которые являются высококлассными профессионалами. Поэтому можно применить насмотренность и просто перенять образы светских леди. Образы можно скопировать, но при этом учитывать свой тип фигуры и вкус.