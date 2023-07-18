Сразу преобразитесь — вид, как у знаменитости: какие вещи помогают в 50 выглядеть на 10 лет моложе

Многие женщины стремятся выглядеть моложе. Для этого используются все современные способы. Но можно просто правильно подобрать одежду. Стилист Шеллеа Фаулер на своем YouTube-канале раскрыла, как с помощью правильно подобранных нарядов в 50 лет выглядеть на десять лет моложе. Она сразу отметила, что у многих есть страх, что они будут выглядеть старомодно, но есть лайфхак, как этого избежать.
Эксперт дала простой совет. Нужно найти в интернете фото звезд-ровесниц и добавить к поиску «street style».
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Так как знаменитости — тоже люди, то они носят повседневную одежду, которая хорошо сидит и тщательно подобрана. У звезд есть стилисты, которые являются высококлассными профессионалами. Поэтому можно применить насмотренность и просто перенять образы светских леди. Образы можно скопировать, но при этом учитывать свой тип фигуры и вкус.
«И если вам кажется, что что-то не так в образе, вам не кажется», — предупредила Фаулер.