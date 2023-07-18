Зачастую с возрастом гардероб меняется. Но не все знают, какие наряды украшают фигуру. Стилисты рассказали, какие вещи стоит купить женщинам старше 50 лет. Их уже облюбовали голливудские звезды. По словам экспертов, эта одежда универсальная и всегда добавит элегантности в образ. Они выделили три наряда.
Первая вещь, которая в этом сезоне стала хитом, — джинсовая юбка длины миди. Она подойдет женщинам любого возраста. Ее можно носить с футболкой, корсетом или блузкой.Такая юбка выглядит стильно и молодит. Особенно хорошо будет смотреться А-силуэт.
Также гардероб стоит пополнить классическим костюмом-двойкой, который подойдет не только для офиса. Любят такие наряды Дженнифер Энистон и Кейт Бланшет — они выбирают жакеты свободного кроя и широкие брюки полной длины. Такой лук всегда выглядит эффектно.
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Не обойтись зрелой женщине без джинс. Главное при выборе этой вещи — правильно подобрать фасон. Стоит брать пример с Дженнифер Лопес, Хэлли Берри и Николь Кидман. Эти актрисы иконы-стиля. Они носят прямые или широкие джинсы на высокой талии.Такие варианты всегда подчеркнут достоинства фигуры и скроют недостатки, сообщает Marie Claire.