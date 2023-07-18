Первая вещь, которая в этом сезоне стала хитом, — джинсовая юбка длины миди. Она подойдет женщинам любого возраста. Ее можно носить с футболкой, корсетом или блузкой.Такая юбка выглядит стильно и молодит. Особенно хорошо будет смотреться А-силуэт.

Также гардероб стоит пополнить классическим костюмом-двойкой, который подойдет не только для офиса. Любят такие наряды Дженнифер Энистон и Кейт Бланшет — они выбирают жакеты свободного кроя и широкие брюки полной длины. Такой лук всегда выглядит эффектно.

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Не обойтись зрелой женщине без джинс. Главное при выборе этой вещи — правильно подобрать фасон. Стоит брать пример с Дженнифер Лопес, Хэлли Берри и Николь Кидман. Эти актрисы иконы-стиля. Они носят прямые или широкие джинсы на высокой талии.Такие варианты всегда подчеркнут достоинства фигуры и скроют недостатки, сообщает Marie Claire.