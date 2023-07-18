Выбирайте такие краски для волос: колорист назвала недорогие и качественные варианты

Эксперт отметила, что хорошим составом отличается итальянский краситель Selective. Также среди качественных красок среднего ценового сегмента она выделила Mone Professional. А если хочется пользоваться профессиональной продукцией, то колорист рекомендовала бренд Farmavita, в котором небольшая щелочность в составе.

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