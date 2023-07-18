Выбирайте такие краски для волос: колорист назвала недорогие и качественные варианты

Многие женщины с возрастом начинают красить волосы. Это помогает выглядеть ухоженно и скрывать седину. Примечательно, что посещать салоны красоты достаточно дорого. А корни подкрашивать нужно один или два раза в месяц. На этот раз тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина рассказала, какие краски для волос лучше всего выбрать. По ее словам, есть недорогие и качественные варианты.
Эксперт отметила, что хорошим составом отличается итальянский краситель Selective. Также среди качественных красок среднего ценового сегмента она выделила Mone Professional. А если хочется пользоваться профессиональной продукцией, то колорист рекомендовала бренд Farmavita, в котором небольшая щелочность в составе.
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«Из профессиональных можно посоветовать бренд Next: подойдет для тех, кто осветляет волосы красителем. Тонировка же у них слишком агрессивная. В любом случае лучше обращаться к профессионалам», — отметила Лисина, пишет портал «А теперь внимание!».