Подчеркнете свою красоту: как подбирать аксессуары женщинам округлых форм — главные хитрости

Стилисты отметили, что стоит выбирать прямые сумки с полукруглыми ручками и носитт широкий пояс в тон одежды. А если создать лук с завышенной талией, то ноги сразу будут казаться длиннее. А вот очки с круглой оправой не нужно носить. Их лучше заменить на очки геометричной формы или «кошачий глаз».

Чтобы добавить маскулинности, подберите бейсболку без надписей или с небольшим лаконичным лого. Она будет выглядеть уместно со многими образами. Дополните бейсболку «угловатыми» очками.

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Если рассматривать спортивный стиль, то можно носить рюкзак среднего размера. Также женственные аутфиты хорошо украшают средние или большие сумки тоут. А вот миниатюрные сумочки лучше избегать, чтобы не делать акцент на своих объемах, об этом пишет портал «Я покупаю».