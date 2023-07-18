Приклейте лотки из-под яиц к стене: так поступают еще со времен Советского Союза

Многие просто выбрасывают картонные кассеты из-под магазинных яиц. А ведь это бесценное сокровище, которое может сильно облегчить жизнь. Они пригодятся вам, если вы мечтаете о прекрасной звукоизоляции. Особенно кассеты выручат тех, кто решил оборудовать домашнюю звукозаписывающую студию.

Так делали люди еще во времена Советского Союза: чтобы усовершенствовать звукоизоляцию стен, оклеивали их картонными яичными лотками. Дело в том, что форма лотка повторяет форму акустических материалов, которые используют профессиональные музыканты. Правда, понадобится довольно большое количество лотков, но, собрав их столько, сколько нужно, вы сможете приклеить их к стенам и спокойно записывать голос и инструментальную музыку через микрофон: никакие посторонние шумы не будут мешать.

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По материалам издания vnimanie.prо