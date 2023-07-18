Зачем под подушку класть мыло: мало кто догадывается — это необходимо

После тяжелого рабочего дня попробуйте положить под подушку кусок мыла. Это просто необходимо, но вовсе не ради приятного аромата.

Дело в том, что именно ночью многие ощущают судороги, особенно при сильной усталости. Это неприятно и болезненно, а главное – мешает полноценному отдыху. А мыло содержит в своем составе миорелаксанты, то есть вещества, способствующие расслаблению мышц. Запах, исходящий от мыла, позволит свести вероятность судорог к минимуму. А чтобы этот запах ощущался сильнее, нужно держать кусочек мыла под подушкой или рядом с ней.

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По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала «Ютямба»