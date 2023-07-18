Пятно от клубники исчезнет с белой футболки мгновенно: летняя хитрость

Испачкаться соком долгожданной первой клубники так легко, зато потом отстирать белую футболку от ее сока – невероятно сложно. Впрочем, этот процесс можно облегчить, если прислушаться к советам опытных людей. Главное – действовать максимально быстро: чем дольше пятно будет оставаться на ткани, тем сложнее его вывести.

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Натяните футболку на небольшую кастрюлю, вскипятите чайник и осторожно полейте пятно кипятком. Если вещь изготовлена из хлопка, результат увидите сразу: пятно от клубники начнет исчезать буквально на глазах.

По материалам издания vnimanie.prо и портала «Белновости»