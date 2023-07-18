Зачем накрывать масло стаканом: на завтрак — идеально

Бутерброд с маслом – отличный перекус: и быстро, и сытно, и вкусно. Только вот порой раздражает необходимость долго ждать, пока вынутый из холодильника кусок сливочного масла станет мягким и начнет мазаться на хлеб. Чтобы ускорить процесс, опытные хозяйки советуют накрыть небольшой кусочек масла стаканом.

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Предварительно в стакан нужно налить горячую воду, немного подождать и вылить ее. Нагретый стакан поможет быстрее растопить порцию масла, необходимую для бутерброда: понадобится не больше пары минут. Так что это способ – идеален для тех, кто тропится, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на iz-svininy.ru.