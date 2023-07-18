Еще и удачу принесет: как правильно подобрать и носить кольцо, чтобы всегда быть богатым

Особенно красивыми считаются кольца, но также они символизируют целостность, единство. Отмечается, что кольца даруют своему обладателю определенную власть и богатство. Но также кольца могут приносить счастье и несчастье, радость помогут даже исполнять желания.

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Особенно важно при выборе изделия, чтобы оно было из драгоценных металлов. Золото впитывают вибрацию и энергетику своих хозяев. А вот серебро или платина могут блокировать негатив и привлекать финансовый поток в жизнь их владельцев.