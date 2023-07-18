Еще и удачу принесет: как правильно подобрать и носить кольцо, чтобы всегда быть богатым

Многие любят носить ювелирные украшения. Они могут быть не только частью образа, но и иметь особое значение. Более того, уже много веков их считают символом индивидуальности и статуса. А также есть поверье, что украшения обладают магической силой: приносят удачу, защищают от зла. Эксперты рассказали, как правильно носить украшения, чтобы они влияли на своего владельца.
Особенно красивыми считаются кольца, но также они символизируют целостность, единство. Отмечается, что кольца даруют своему обладателю определенную власть и богатство. Но также кольца могут приносить счастье и несчастье, радость помогут даже исполнять желания.
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Особенно важно при выборе изделия, чтобы оно было из драгоценных металлов. Золото впитывают вибрацию и энергетику своих хозяев. А вот серебро или платина могут блокировать негатив и привлекать финансовый поток в жизнь их владельцев.
Еще одним важным фактором является то, на каком пальце носить украшение. Зачастую кольцо оказывается на безымянном пальце. Оно олицетворяет любовь и деньги, притягивает в нашу жизнь положительные эмоции и добро, становится магнитом для финансов, пишет «МК».