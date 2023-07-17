Их уже скупают в магазинах: самые модные брюки лета-2023 — идеально сидят даже на пышной фигуре

Многие девушки любят брюки. Они уже давно стали частью гардероба каждой леди. В них можно ходить в офис. гулять и комбинировать с разным верхом. Однако выбрать правильные брюки очень сложно. Они должны быть не только стильными, но и скрывать недостатки фигуры. Дизайнер одежды Артем Терентьев рассказал, на какую модель точно стоит обратить внимание.
По словам эксперта, летние брюки должны быть сшиты из легких тканей. Иначе в них в жаркую погоду можно спариться. Также стоит учитывать тренды, чтобы вещь выглядела современно и освежала образ.
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«В этом сезоне белые брюки с черными тонкими полосками основательно себя зарекомендовали и не собираются сдавать своих позиций.
Также стоит обратить внимание на спокойные цвета — не пестрые и не яркие, без большого количества деталей. Чем шире и легче брюки, тем лучше», — пояснил Терентьев, пишет портал «Городовой».