Их уже скупают в магазинах: самые модные брюки лета-2023 — идеально сидят даже на пышной фигуре

По словам эксперта, летние брюки должны быть сшиты из легких тканей. Иначе в них в жаркую погоду можно спариться. Также стоит учитывать тренды, чтобы вещь выглядела современно и освежала образ.

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