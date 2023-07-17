Засверкает от чистоты: приготовьте этот эффективный раствор и за одну уборку вернете прежний вид кухне

Для этого необходимо взять миску миску, в которой смешать ложку пищевой соды и в два раза больше порошка горчицы. Также туда надо добавить ложку геля для мытья посуды или жидкое мыло и одну ложку уксусной кислоты.

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Некоторые хозяйки добавляют еще и ложку нашатырного спирта, чтобы усилить действие состава. Однако важно не забыть защитить руки и органы дыхания, когда нужно будет использовать полученный раствор.