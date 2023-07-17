Засверкает от чистоты: приготовьте этот эффективный раствор и за одну уборку вернете прежний вид кухне

Зачастую именно кухня становится местом, где скапливается много грязи. Это не удивительно, так как именно там люди проводят как минимум три часа в день. Не все домохозяйки моют плиту после каждой готовки, хотя это нужно делать. Но даже уборка раз в неделю может помогать поддерживать чистоту. Для этого будет эффективным средство, которое выручает многих хозяек.
Для этого необходимо взять миску миску, в которой смешать ложку пищевой соды и в два раза больше порошка горчицы. Также туда надо добавить ложку геля для мытья посуды или жидкое мыло и одну ложку уксусной кислоты.
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Некоторые хозяйки добавляют еще и ложку нашатырного спирта, чтобы усилить действие состава. Однако важно не забыть защитить руки и органы дыхания, когда нужно будет использовать полученный раствор.
Это средство подойдет для любой уборки. В случае сильных загрязнений его нужно оставить на 10-15 минут. Если использовать этот раствор, то кухня снова засияет и будет выглядеть, как новая, пишет портал «Белновости».