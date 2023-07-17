Будете выглядеть дорого даже в простой одежде: просто ухаживайте, соблюдая простые правила

Фото: freepik.com

Фэшн-блогер раскрыла, что необходимо делать, чтобы всегда выглядеть на миллион.

Многие люди покупают наряды в масс-маркете. Примечательно, что даже в простых нарядах можно выглядеть дорого. Это не раз демонстрировала Ксения Бородина и даже принцесса Кейт Миддлтон. Фэшн-блогер Анна Ньютон рассказала, что является секретом хорошего образа. По ее словам, опрятность и ухоженность, а также состояние вещей делают вид дорогим, при этом наряды могут быть из масс-маркета.

Она предупредила, что стоит отказаться от утюга. Вместо него лучше использовать отпариватель. Этот гаджет освежает одежду и выпрямляет складки, не портя внешний вид ткани.

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Если в вашем гардеробе есть кашемировые вещи, то стоит обзавестись специальным гребнем. Такая расческа помогает поддерживать вид свитера в отличном состоянии и удалять катышки, которые всегда портят вид.

Валик для удаления шерсти и мелкого мусора с одежды стоит держать в сумочке. Именно налипший ворс и шерсть создают неопрятный вид, поэтому стоит убирать их, пишет The Voice.

Также Ньютон порекомендовала всегда ухаживать за сезонной обувью и правильно «консервировать» босоножки на зиму, а теплые сапоги — на лето. Так они не помнутся и не выцветут.

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