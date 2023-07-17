Мгновенно превращают в бабушку: стилисты назвали пять цветов, которые состарят любую

Многие женщины подбирают себе наряды в тех цветах, которые им нравятся. Но есть оттенки, которые старят. Стилисты отметили, что стоит подобрать близкие оттенки к тем, которые портят внешний вид. Они наоборот могут молодить. Эксперты назвали пять цветов, которые лучше избегать, при покупке нарядов.
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И если вам нравится синие цвета, то предпочтительнее будет небесно-голубой. А все потому что темно-синий подчеркнет круги под глазами и сделает лицо более тусклым. Также не ужасно бледнит и делает кожу болезненной неоново-апельсиновый цвет. Его можно заменить на лимонный. Однако его не стоит держать близко к лицу.
Более того, старит жутко коричневый цвет. Он также визуально портит кожу лица, подчеркивает все несовершенства. Стилисты отмечают. что такой оттенок прекрасно подходит для обуви или нижней части тела, а наверх лучше выбирать наряды кремовых тонов.
Коварные также фиолетовый и болотные цвета. Они придадут возраста. Пиджак цвета «баклажан» подчеркнет пигментацию кожи лица и сделает его усталым, замените этот оттенок на нежный лавандовый.
Вместо болотного цвета стилисты рекомендуют обратить внимание на травяной оттенок или светлый изумрудный. Они обладают настоящим антиэйдж-эффектом и хорошо освежают тон кожи, пишет портал «Я покупаю».