Мгновенно превращают в бабушку: стилисты назвали пять цветов, которые состарят любую

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И если вам нравится синие цвета, то предпочтительнее будет небесно-голубой. А все потому что темно-синий подчеркнет круги под глазами и сделает лицо более тусклым. Также не ужасно бледнит и делает кожу болезненной неоново-апельсиновый цвет. Его можно заменить на лимонный. Однако его не стоит держать близко к лицу.

Более того, старит жутко коричневый цвет. Он также визуально портит кожу лица, подчеркивает все несовершенства. Стилисты отмечают. что такой оттенок прекрасно подходит для обуви или нижней части тела, а наверх лучше выбирать наряды кремовых тонов.