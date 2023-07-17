Какие овощи запрещается замораживать и почему – предупреждение эксперта

Многие стараются заморозить побольше сезонных овощей и фруктов – зимой они становятся отличным подспорьем, выручая хозяек. Но не все знают о том, какие именно продукты можно замораживать, а какие – категорически не рекомендуется.

Плохой результат получается, если подвергать заморозке фрукты и овощи, имеющие водянистую структуру, - результатом станет безвкусная масса без запаха, которую никто не захочет есть. И это – в лучшем случае. В худшем – в размороженном виде эти продукты приобретут неприятный запах и отталкивающий вкус. А самое главное – они потеряют все полезные вещества.

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Итак, заморозка противопоказана: луку, чесноку, огурцам, помидорам, картошке, репе, баклажанам, кабачкам, редиске. Кроме того, нет смысла замораживать яблоки, арбузы и груши. Очень плохо переносит заморозку зелень – большинство превратится в мягкую кашу. Исключение составляют розмарин, тимьян, тархун – их листья имеют плотную структуру, которую заморозка не разрушает.

По материалам изданий Аrgumenti.ru и Общественной Службы Новостей.