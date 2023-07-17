Секретный способ отбелить пожелтевшие выключатели и розетки: всего несколько капель и губка

Пластиковые поверхности в доме, поначалу белоснежные, со временем имеют свойство желтеть – и тем самым сразу портить общий вид интерьера. С этой неприятностью можно бороться с помощью губки для посуды и копеечного средства, которое продается в любой аптеке.

Чтобы вернуть первозданную белизну пластиковым деталям вроде розеток и выключателей, протрите их пропитанной 30-процентной перекисью водорода губкой. Не забудьте заранее защитить руки резиновыми перчатками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сразу после произведенных действий вы увидите, как пожелтевшая поверхность приобретает яркую белизну. В завершение протрите пластик тряпочкой, смоченной в чистой воде. По материалам изданий vnimanie.prо и novate.