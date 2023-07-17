Зачем класть бумагу в масло: хитрость, облегчающая жизнь

Всем хозяйкам известно: стоит подержать сливочное масло в холодильнике – и оно замерзает, превращаясь в твердый комок, от которого трудно отрезать кусочек. Чтобы облегчить процесс намазывания бутербродов, можно воспользоваться лайфхаком, придуманным опытными хозяйкам.

Возьмите лист пергаментной бумаги, разрежьте его на кусочки шириной с пачку сливочного масла. Брикет масла разделите на небольшие порции и протолкните между ними ножом сложенные вдвое кусочки бумаги.

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Эта хитрость поможет легко отделить нужную порцию даже от замерзшего брикета масла, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на Дзен-канал «Секреты домохозяйки».