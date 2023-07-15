Сразу вид, как у богача: это самое выгодное сочетание цветов, которое подойдет любому человеку

Порой в выборе наряда важную роль играет цвет. А сочетать несколько вещей, чтобы создать гармоничный образ — целое искусство. Стилисты назвали самое выгодное и роскошное сочетание цветов, которое подходит любому человеку. Если пользоваться этой хитростью, то любой лук будет выглядеть на миллион.
Правильно подобранные цветовые комбинации могут создавать эффект стройности и зрительно молодить, в то время как неправильный выбор оттенков может дать обратный результат. И наряд, который стоит копейки, в нужном оттенке будет выглядеть дорого и роскошно. Одним из таких беспроигрышных сочетаний является комбинация синего или голубого и коричневого.
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Стилисты подчеркнули, что стоит приобрести базовые наряды в таких чистых оттенках синего и коричневого. Как вариант, глубокий шоколадный оттенок прекрасно сочетается с васильковым, кофе с молоком выглядит привлекательно с голубым, а охра гармонирует с индиго.
Но важно не забывать про одно правило «температуры» цвета: сочетайте теплые оттенки с теплыми, а холодные — с холодными.
На каждый день подойдет сочетание синих джинсов с коричневой верхней одеждой. Можно также носить голые брюки с коричневым верхом. Такие наряды идут всем, пишет The Symbol.