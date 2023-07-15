Иначе здоровье пошатнется: как правильно кормить кота — об этом редко кто знает

Главное правило — никакой еды со стола. Ветеринары отмечают, что такой способ питания противопоказан питомцам. А так как кошки хищные животными, в их рационе ключевым компонентом должно быть мясо.

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Также важно, что был баланс микроэлементов. Поэтому эксперты рекомендуют составлять весь рацион кошки, учитывая эти нюансы. Самостоятельно все подобрать сложно, но специалисты помогут в этом. Ветеринары помогут выбрать качественный корм для конкретной породы кошки, об этом пишет портал «Белновости».