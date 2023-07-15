Иначе здоровье пошатнется: как правильно кормить кота — об этом редко кто знает

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Эксперты рассказали, какие факторы нужно учитывать в уходе за питомцем.

У многих в доме живут коты. Они становятся полноценными членами семьи. Четвероногие питомцы требуют заботы и внимания. Важно учитывать несколько факторов, когда ухаживаешь за кошкой. Особенно важно в этом случае питание. Эксперты рассказали, как делать это правильно и не навредить животному.

Главное правило — никакой еды со стола. Ветеринары отмечают, что такой способ питания противопоказан питомцам. А так как кошки хищные животными, в их рационе ключевым компонентом должно быть мясо. 

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Также важно, что был баланс микроэлементов. Поэтому эксперты рекомендуют составлять весь рацион кошки, учитывая эти нюансы. Самостоятельно все подобрать сложно, но специалисты помогут в этом. Ветеринары помогут выбрать качественный корм для конкретной породы кошки, об этом пишет портал «Белновости».

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