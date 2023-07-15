Не позорьтесь больше: эту пляжную обувь в 2023 году носить нельзя — давно устарела

Многие девушки с особым вниманием относятся к летним нарядам. Порой для поездок на море подбираются луки не менее тщательно, чем для театра. Примечательно, что обувь быстро устаревает. При подготовке к отпуску стилисты рекомендуют проверить, не пора ли обновить обувь. Эксперты назвали модели, которые давно вышли из моды, а потому выглядят нелепо.
И первыми в списке антитрендов сандалии с большим количеством декора из камней, страз или жемчуга. Они не только потеряли свою актуальность, но и очень не практичны в использовании. Как только на них попадает влага и песок, они быстро «убивают» обувь.
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Также стоит отказаться от босоножек на танкетке. Они очень неудобны для пляжа. Особенно это касается платформы с подъемом. Стилисты рекомендуют забыть про такую обувь.
Закрытые туфли-лодочки с открытым круглым мысом — квинтэссенция безвкусной обуви. По словам экспертов, для курорта лучше выбрать классические варианты с устойчивым каблуком. Шпильки подойдут для похода в ресторан и прогулок в городе, сообщает Marie Claire.