Не позорьтесь больше: эту пляжную обувь в 2023 году носить нельзя — давно устарела

И первыми в списке антитрендов сандалии с большим количеством декора из камней, страз или жемчуга. Они не только потеряли свою актуальность, но и очень не практичны в использовании. Как только на них попадает влага и песок, они быстро «убивают» обувь.

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Также стоит отказаться от босоножек на танкетке. Они очень неудобны для пляжа. Особенно это касается платформы с подъемом. Стилисты рекомендуют забыть про такую обувь.

Закрытые туфли-лодочки с открытым круглым мысом — квинтэссенция безвкусной обуви. По словам экспертов, для курорта лучше выбрать классические варианты с устойчивым каблуком. Шпильки подойдут для похода в ресторан и прогулок в городе, сообщает Marie Claire.