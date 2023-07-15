Женщины с формами, не смейте покупать такие вещи: точно добавят вам два лишних размера — просто ужас

Также юбки-макси на женщинах plus-size смотрятся не лучшим образом. Такая юбка может визуально сделать фигуру еще более массивной. Они подходят стройным и худым, а вот дамам с формами лучше отдать предпочтение юбки прямого или А-силуэта до щиколотки или короче.

Любят полные девушки платья-балахоны, но и они тоже смотрятся плохо. В таких нарядах очертания фигуры просто теряются. Полным дамам крайне сложно создать лук в стиле oversize.

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Еще одним плохим выбором будет одежда из тонкого трикотажа, которая точно подчеркнет каждую складку на фигуре. Такие наряды еще и быстро изнашиваются. Женщинам plus-size рекомендуется выбирать плотный и качественный трикотаж из смесовых материалов.

И в заключении стилисты назвали брюки-дудочки с заниженной посадкой. Брюки в облипку отлично сидят на стройных ножках. Женщинам с формами от такого надо отказаться, так как эти брюки лишь подчеркнут недостатки и исказят пропорции ног, пишет издание Versiya.