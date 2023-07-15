Это уже моветон: три вещи, которые точно не нужно носить этим летом, чтобы не стать посмешищем

Еще десять лет назад многие модницы скупали прозрачные длинные юбки с мини-подкладом. Если раньше она была на пике популярности, то теперь редко кто решается такое носить. По словам стилистов, лучше выбрать юбки той длины, которая вам нравится.

Также стали антитрендом и примером безвкусицы — кроссовки на танкетке. Даже раньше они нравились не всем, а теперь их носить точно не стоит, чтобы не стать посмешищем.

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Стилисты добавили, что носить ободок с цветами в 2023 году — моветон. Пик популярности этого аксессуары давно прошел, сообщает WDay.ru. Теперь в тренде совсем другие украшения в стиле минимализм.