Это уже моветон: три вещи, которые точно не нужно носить этим летом, чтобы не стать посмешищем

Многие женщины забывают проводить ревизию в своих шкафах. Однако одежда зачастую устаревает. Стилисты рассказали, какие вещи точно стоит выбросить. Эту одежду, обувь и аксессуары уже давно никто не носит, поэтому эксперты дают просто совет — избавьтесь от них.
Еще десять лет назад многие модницы скупали прозрачные длинные юбки с мини-подкладом. Если раньше она была на пике популярности, то теперь редко кто решается такое носить. По словам стилистов, лучше выбрать юбки той длины, которая вам нравится.
Также стали антитрендом и примером безвкусицы — кроссовки на танкетке. Даже раньше они нравились не всем, а теперь их носить точно не стоит, чтобы не стать посмешищем.
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Стилисты добавили, что носить ободок с цветами в 2023 году — моветон. Пик популярности этого аксессуары давно прошел, сообщает WDay.ru. Теперь в тренде совсем другие украшения в стиле минимализм.