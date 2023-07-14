Уксус плюс апельсиновые очистки: удивительная смесь, о которой мало кто знает

Кожура апельсинов, мандаринов и лимонов – слишком ценное сырье, чтобы ее выбрасывать. Из таких очисток можно приготовить отличное средство, которое успешно заменит магазинную полироль для мебели. Нужно положить корочки апельсина в пол-литровую стеклянную банку и залить уксусом до половины. Пусть настоится в течение недели.

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Потом полученную смесь перелейте в емкость с пульверизатором. И используйте, чтобы придать блеск кухонной плите, а также сантехнике и мебели. Настойка поможет убрать даже известковый налет, который трудно поддается очищению.

По материалам издания vnimanie.prо и дзен-канала TECHNOTION