Зачем прикладывать чайный пакетик к пальцу: необходимо по утрам

Чайные пакетики порой способны выручить в самой неожиданной ситуации. Например, своеобразная скорая помощь получается из заваренного пакетика при повреждениях кожи. Если вы случайно порезались ножом, готовя себе завтрак, — не беда: просто приложите к месту пореза еще теплый пакетик, слегка прижмите и подержите несколько минут.

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Кровь остановится, и боль почти пройдет. В этом нет никакого чуда — в чае содержится танин, который улучшает свертываемость крови, а еще чай обладает легким антисептическим свойством. Многие мужчины иногда наносят себе порезы бритвой — и здесь тоже выручит чай. Об это рассказало издание vnimanie.prо со ссылкой на ncare.