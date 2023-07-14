Положите телефон в холодильник: удивитесь, как сэкономите

Если ваш холодильник служит уже больше 3-4 лет, проделайте с ним одну нехитрую манипуляцию – положите в него мобильный телефон, ненадолго, буквально на полминуты. Вы сами убедитесь: это действие поможет существенно сэкономить на электроэнергии, а также продлить срок службы холодильника.

Дело в том, что на его дверце находится резинка, которая со временем пропускает теплый воздух внутрь камеры. В связи с этим увеличивается расход энергии – ведь бытовому прибору приходится постоянно охлаждать этот нагретый воздух. Вечером положите в холодильник включенный телефон и закройте дверцу. Если будет видно пробивающийся через двери свет – значит, резинка перестала справляться с задачей и не уплотняет дверцу.

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С помощью щеточки хорошенько ее почистите, обдайте горячей водой и высушите. Еще можно прогреть уплотнитель феном, одновременно слегка натягивая ее. После этого снова проверьте холодильник телефоном – теперь наверняка света не будет.

По материалам издания vnimanie.prо и дзен-канала «Она знает»