Секретный способ: как быстро избавиться от кофейной гущи в чашке

Утренний кофе может раздражать, если в чашке остаются плавать крупинки. Чтобы этого не допустить, многие пользуются специальным ситечком. Но есть и другой способ – более простой и доступный.

Почистите апельсин, отрежьте от него кружочек диаметром чуть больше, чем диаметр кофейной чашки. Проколите кружочек апельсина ножом в нескольких местах и положите в чашку – так, чтобы он плотно держался между стенками. А теперь накройте чашку кофе другой чашкой, переверните и немного подождите. Вы увидите, что всю гущу вобрала в себя долька цитруса, а в чашке ее совсем нет. Более того – вы получите бонус: приятный аромат напитка.

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По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала «Здоровое питание».