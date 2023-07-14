«Солнце сжигает волосы»: что нужно обязательно сделать, чтобы защитить локоны во время отдыха на море — три правила

Многие девушки тщательно ухаживают за волосами. Нужно не только соблюдать гигиену, но и увлажнять, правильно расчесывать, защищать от вредных воздействий. Но порой женщины забывают, что летом волосы можно превратить в мочалку. Особенно часто это происходит во время поездок на море. Для сайта Teleprogramma.pro стилист по волосам Алла Бондарцова дала советы, что нужно делать в таких случаях.
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1. Купите солнцезащитный спрей. Да, такие есть не только для лица, но и для волос. Солнце сжигает волосы гораздо сильнее, чем фен, поэтому важно их защитить.
2. После купания в соленой воде важно тщательно промывать волосы шампунем, а затем правильно увлажнять. помимо стандартного кондиционера нудно использовать, масло, спрей или любое другое средство с увлажняющим эффектом.
3. Носите головные уборы. Панамы, бейсболки, косынки прекрасно защищают голову от солнечных лучей, за что ваши волосы вам скажу спасибо.