Больше топики не понадобятся: эта универсальная вещь необходима каждой женщине на лето-2023

Порой женщины сталкиваются с такой проблемой, что в шкафу все полки забиты одеждой, но надеть нечего. Летом хочется носить топики, которые сочетаются с шортами, брюками и юбками. Однако топов приходится покупать несколько, чтобы походило под все.

А если человек резко поправился, то ни остаются лежать на полке. Стилист Мария Абабкова рассказала, какой универсальный топ легко заменит весь остальной верх этим летом.