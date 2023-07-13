Больше топики не понадобятся: эта универсальная вещь необходима каждой женщине на лето-2023

Порой женщины сталкиваются с такой проблемой, что в шкафу все полки забиты одеждой, но надеть нечего. Летом хочется носить топики, которые сочетаются с шортами, брюками и юбками. Однако топов приходится покупать несколько, чтобы походило под все.
А если человек резко поправился, то ни остаются лежать на полке. Стилист Мария Абабкова рассказала, какой универсальный топ легко заменит весь остальной верх этим летом.
Эксперт отметила, что стоит обзавестись простой белой футболкой. По ее словам, нужно тщательно отнестись к покупке этой вещи, чтобы она была идеальной. Поэтому нужно обратить внимание на детали.
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«Универсальный топ — это белая футболка или белая майка. Футболка свободного кроя без принта. Рукава свободные и чуть ниже бицепса. Майка по фигуре не длинная из плотного материала», — заявила Абабкова, пишет портал «А теперь внимание!».